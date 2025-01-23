На Харківщині залізничник зі священником передавали до рф дані про пересування техніки ЗСУ

У Харківській області перед судом постане 48-річний залізничник, який допомагав російським спецслужбам отримувати дані про маршрути переміщення українських захисників та військової техніки.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, проросійськи налаштований чоловік, який протягом багатьох років працював на різних посадах в АТ «Укрзалізниця», маючи доступ до автоматизованої бази даних транспортного підприємства, «зливав» відомості з неї ворогу.

Так, обвинувачений передавав своєму знайомому священнику інформацію про час відправки і прибуття, маршрути переміщення потягів, які перевозять військову техніку і особовий склад ЗСУ на території Харківської, Полтавської та Сумської областей. Священнослужитель, своєю чергою, відправляв ці дані безпосередньо російському куратору у вигляді позначок на ґугл-мапах.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців, за сприяння керівництва регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», ворожого агента було викрито. Під час обшуків за місцем мешкання фігуранта виявлено та вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.

На суд залізничник очікує, перебуваючи під вартою. Чоловіка судитимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області. Обвинуваченому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Стосовно священнослужителя, якому обвинувачений відправляв дані, триває досудове розслідування.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”