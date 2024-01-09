На Харківщині запустять безкоштовний соціальний автобус

В Дергачівській громаді щопонеділка та щоп’ятниці працюватиме соціальний автобусний маршрут Руська Лозова – Дергачі – Руська Лозова.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко.

Автобус ходитиме щопонеділка та щоп’ятниці, з 15 січня, відправлення о 08:30 з центру Руської Лозової;

щопонеділка та щоп’ятниці, з 15 січня, відправлення о 13:30 з центру Дергачів.

Після прибуття до Дергачів у пасажирів є 4 години вільного часу до відправлення у зворотному напрямку о 13:30.

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