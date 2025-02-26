На Харківщині затримали чергову колаборантку, яка збиралася вчити дітей за системою освіти рф

Співробітники Служби безпеки викрили колаборантку, яка під час тимчасової окупації російськими військами Харківської області добровільно співпрацювала з ворожою адміністрацією. 45-річна жінка влітку 2022 року добровільно погодилася обійняти посаду «и.о. директора» в одному із ліцеїв Куп’янська.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

На цій посаді колаборантка збирала списки вчителів, які були згодні співпрацювати з ворожою адміністрацією, призначала їх на посади своїми наказами, а також проводила діяльність, спрямовану на впровадження стандартів освіти держави-агресора.

За її вказівкою, у новому навчальному році ведення освітнього процесу в ліцеї повинно було здійснюватися виключно російською мовою, а оцінювання знань учнів – за 5-бальною системою, що використовується у росії.

Встановлено, що напередодні нового навчального року зловмисниця навіть встигла отримати від окупантів партію свіжонадрукованих російських підручників з навчальних предметів «Русский язык», «История россии», «Обществознание» тощо. Підручники, за якими ворожа поплічниця хотіла вчити українських дітей, несли викривлену і неправдиву інформацію, зокрема заперечували українську національну ідентичність і державний суверенітет.

Також, жінка організовувала курси перепідготовки кадрів освіти за російськими стандартами у місті Курськ, щоб отримати відповідні знання, за якими планувалось викладати у ліцеї при окупаційній владі.

Співробітники СБУ викрили зловмисницю та затримали її в рамках ст. 208 КПК України.

За матеріалами СБУ жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави.

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