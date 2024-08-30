На Харківщині затримали лісника, який шпигував за ЗСУ та передавав ворогу координати

Працівники ДБР у взаємодії із СБУ викрили у державній зраді майстра лісу одного з лісогосподарських підприємств Харківської області. Він шпигував за переміщенням підрозділів ЗСУ та передавав інформацію російським спецслужбам.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За оперативною інформацією, лісничий був завербований кадровими співробітниками російського гру. За їхнім наказом він збирав та передавав відомості щодо дислокації та переміщення особового складу та військової техніки Сил оборони України. Також зрадник збирав інформацію про результати обстрілів росіянами позиції українських військ. Інформацію він передавав через один з месенджерів.

Ворог, своєю чергою, використовував ці дані для планування чергових атак.

Майстра лісу затримано та повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.





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