Україна

На Харківщині завершується відновлення шляхопроводу, зруйнованого під час бойових дій

Автор Галина Шподарева
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На початку повномасштабного вторгнення шляхопровід, розташований на автомобільній дорозі державного значення М03 Київ – Харків – Довжанський, опинився на лінії розмежування та був зруйнований вщент. Після того, як українські військові відкинули ворога, почалися роботи із відновлення споруди.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

На Харківщині завершується відновлення шляхопроводу, зруйнованого під час бойових дій 7

Нині шляхопровід збудований повністю, тривають роботи з облаштування підходів до споруди. До речі, вона тепер розрахована вже під сучасні навантаження, а весь робочий процес контролюється незалежним інженером-консультантом та технічним наглядом. Після завершення влаштування асфальтобетонного покриття фахівці нанесуть дорожню розмітку та встановлять відповідні знаки, огородження споруди вже встановлено. Рух новим шляхопроводом мають відкрити вже восени. 

З 2022 року на Харківщині відновили рух трьома мостами, ще 13 мостів наразі в роботі, 5 розпочнемо відбудовувати при наявному фінансуванні та щойно дозволить безпекова ситуація.

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