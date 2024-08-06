На Харківщині ЗСУ відбили 12 атак окупантів

Оперативна інформація станом на 08.00 06.08.2024 щодо російського вторгнення.

Минулої доби по всьому фронту зафіксовано 133 бойових зіткнення. Третина з яких – на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося п’ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

На Куп’янському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Петропавлівки, Берестового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили десять атак окупантів неподалік Макіївка, Тернів, Невського та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку Силами оборони також відбито 13 штурмових дій, поблизу Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 13 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Іванівського Донецької області.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 26 атак неподалік населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 41 ворожий штурм. Противник концентрував зусилля в районах Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки Донецької області.

Вчора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали ударів по двох пунктах управління БпЛА, двом районам зосередження особового складу й ОВТ та ще по одному важливому об’єкту ворога.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1050 осіб. Також наші воїни знешкодили чотири танки, вісім бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, шість крилатих ракет, 54 автомобілі та одну одиницю спеціальної техніки.

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