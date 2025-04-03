На Харківщині ЗСУ відбили шість атак в районах чотирьох населених пунктів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 3 квітня. Розпочалася 1135 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

За добу на фронті зафіксовано 216 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинув 123 КАБ. Крім цього, здійснив майже 6400 обстрілів, з них 107 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2377 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів:

Тур’я, Угроїди, Михайлівське, Петрушівка, Миропільське Сумської області;

Козача Лопань Харківської області;

Покровськ, Яблунівка, Олександро-Калинове, Малинівка, Нова Полтавка, Гродівка, Удачне, Котлярівка, Новопавлівка, Красна Поляна, Іскра, Одрадне, Новопіль Донецької області;

Залізничне, Гуляйполе, Новодарівка Запорізької області.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ та у бік Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове та Нова Кругляківка.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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