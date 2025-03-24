На Харківщині ЗСУ відбити три штурми, ще три бої тривають

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 24 березня. Триває 1125 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
Від початку доби на фронті відбулося 87 бойових зіткнень.
На Харківському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони у районі населеного пункту Вовчанськ. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Світличне та Слатине.
На Куп’янському напрямку противник чотири рази атакував позиції ЗСУ в районах Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового. Дотепер тривають три боєзіткнення.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.
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