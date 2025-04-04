На Харківщині ЗСУ з початку доби відбили чотири штурми окупантів: гарячі напрямки

Оперативна інформація станом на 16:00 4.04.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом, від початку доби відбулося 81 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районах Вовчанська та у бік Кам’янки.

Сили оборони успішно зупинили дві спроби противника просунутись уперед на Куп’янському напрямку поблизу Загризового.

На Лиманському напрямку ворог 28 разів атакував у бік населених пунктів Новомихайлівка, Катеринівка, Греківка, Ольгівка, Новосергіївка, Нове та поблизу Надії. Наразі тривають бої у 14 локаціях.

На Сіверському напрямку з початку доби відбулося два боєзіткнення поблизу Білогорівки та в напрямку Верхньокам’янського, наразі триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку противник атакував у районах Кримського, Дачного, Торецька, Леонідівки та в напрямку Диліївки, здійснивши 13 спроб покращити своє положення. Три боєзіткнення наразі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 13 спроб витіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Андріївка, Суха Балка, Єлизаветівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили десять ворожих атак. Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по районах Покровська та Сухого Яру.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворожі підрозділи п’ять разів атакували позиції ЗСУ поблизу Костянтинополя та Розливу, а також завдали авіаційних ударів по району Багатиря. Чотири атаки тривають досі.



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