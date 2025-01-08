На Харківщину повернули тіло загиблого в Херсонській області матроса

Житель Великобурлуцької громади, 29-річний Артем Сорокін загинув 27 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Херсонської громади. Старший матрос, військовослужбовець Збройних Сил України, поліг на лівому березі Дніпра.

Про це повідомили у Великобурлуцькій селищній раді.

Артем Сорокін народився 16 квітня 1995 року. Його дитинство та юність минули у селі Плоске Великобурлуцької громади. Середню освіту здобував у Площанській школі.

«Вчився добре. Постійно брав участь у районних та обласних олімпіадах. Після закінчення закладу, у 2013 році, був призваний на строкову службу, яку ніс на Київщині. Військова справа припала активному, працьовитому, дисциплінованому хлопцеві до душі. Артем підписав контракт зі Збройними Силами і продовжив службу у Кіровоградській області. Тут одружився – розповіли в селищній раді.

У 2017 році, після 2,5 років служби за контрактом, був звільнений та поставлений у резерв. Чоловік вступив до заочного відділення Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький) на факультет фізичного виховання.

З початком повномасштабного вторгнення російської федерації на територію Української держави, 18 березня 2022 року Артем Сорокін став на захист країни. За період служби старший матрос, учасник бойових дій, був нагороджений почесним нагрудним знаком командира 124 бригади територіальної оборони.

27 серпня на лівому березі Дніпра підрозділ потрапив під ворожий обстріл. І лише зараз побратими знайшли змогу повернути тіло загиблого на батьківщину.

У Артема Сорокіна залишилися мати, брат, дружина і дві доньки – семи та трьох років.

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