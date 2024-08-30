На Харківщині прикордонники збили ворожі Zala, «Орлан» та БпЛА невстановленого типу

Прикордонники з підрозділів бригади «Гарт», а саме «Скорпіон» та «Фурія», поповнили свою колекцію черговою партією збитих безпілотників противника на Харківщині.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.





Цього разу захисники вполювали розвідувальний дрон Zala, багатофункціональний безпілотний комплекс «Орлан». А тип ще двох знищених розвідувальних БпЛА встановити не вдалося.

«Дрібні друзки, на які розлетілися ворожі «пташки», ідентифікації не підлягають», – зазначили прикордонники.





Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”