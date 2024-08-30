Україна

На Харківщині прикордонники збили ворожі Zala, «Орлан» та БпЛА невстановленого типу

Автор Галина Шподарева
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Прикордонники з підрозділів бригади «Гарт», а саме «Скорпіон» та «Фурія», поповнили свою колекцію черговою партією збитих безпілотників противника на Харківщині.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

  • На Харківщині прикордонники збили ворожі Zala, «Орлан» та БпЛА невстановленого типу 7
  • На Харківщині прикордонники збили ворожі Zala, «Орлан» та БпЛА невстановленого типу 9

Цього разу захисники вполювали розвідувальний дрон Zala, багатофункціональний безпілотний комплекс «Орлан». А тип ще двох знищених розвідувальних БпЛА встановити не вдалося.

«Дрібні друзки, на які розлетілися ворожі «пташки», ідентифікації не підлягають», – зазначили прикордонники.

  • На Харківщині прикордонники збили ворожі Zala, «Орлан» та БпЛА невстановленого типу 11
  • На Харківщині прикордонники збили ворожі Zala, «Орлан» та БпЛА невстановленого типу 13

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