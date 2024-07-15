На Харківському напрямку окупанти атакували 10 разів: в ОТУ «Харків» розповіли, де точилися бої

На Харківському напрямку минулої доби відбулося десять бойових зіткнень. Бої точилися в районах Вовчанська і Глибокого. З початку поточної доби підрозділи Сил оборони відбили чотири ворожі атаки, два боєзіткнення станом на ранок тривали.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Ворог намагається провести перегрупування своїх підрозділів у Вовчанську, та здійснює підготовку підрозділів 153 мсп 47 мсд та 138 омсбр 6А до штурмових дій.

Ворог завдав у напрямку позицій українських військ 17 авіаційних ударів (33 КАБ) в районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Липці, Ветеринарне, Борщова, Глибоке,

Також ворог завдав 32 ударів дронами-камікадзе та здійснив 466 обстрілів.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) склали 117 осіб.

На Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими один танк, 2 ББМ, 4 артсистеми, 9 автомобілів, 36 БПЛА.

Знищено 60 укриттів особового складу ворога.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”