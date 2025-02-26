На Харківському напрямку окупанти тиснули біля Вовчанська та Дворічної: шість атак за добу відбили ЗСУ

Оперативна інформація станом на 8:00 26.02.2025 щодо російського вторгнення.
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 98 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Шість штурмових дій противника в районах Вовчанська та Дворічної відбили українці на Харківському напрямку.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового.
На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Надії, Новолюбівки, Зеленої Долини, Торського та Ямполівки.
На Сіверському напрямку ворог проводив сім наступальних дій в районах Білогорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.
На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у районі Часового Яру.
На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак в районах Торецька та Кримського.
На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 25 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Промінь, Тарасівка, Котлине, Піщане, Надіївка, Преображенка та Андріївка.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 11 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новоочеретувате та Бурлацьке.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили 19 танків, 15 бойових броньованих машин, 34 артилерійських системи, два засоби ППО, 194 БпЛА та 120 автомобілів окупантів.
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