На Харківському напрямку окупанти вдарили по Ветеринарному некерованими ракетами з гелікоптерів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 14 липня. Триває 872 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Кількість сьогоднішніх бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 66.

Російські терористи продовжують бити зі своєї території по прикордонню Сумської та Чернігівської областей. Артударів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Чернацьке (з боку Зєрнового (рф), Михальчина Слобода (з боку Погара (рф), Карповичі, Грем’ячка та Юнаківка.

На Харківському напрямку ворог провів небагато атак – всього три. Невдало штурмував біля Вовчанська та Глибокого. Натомість терористи активно продовжують бити КАБами з російської території по українських селах і містах. Зокрема, з боку Бєлгорода завдали чотирьох авіаударів у район Липців, чотири авіабомби розірвались біля Вовчанських Хуторів, а Вовчанськ зазнав двох авіаударів шістьма КАБами з напрямку Шебекіного (рф). Окрім того, ворог бомбардував Старицю і Глибоке, а по Ветеринарному бив з озброєння гелікоптерів некерованими авіаційними ракетами.

На Куп’янському напрямку три ворожі атаки підрозділи Сил оборони успішно відбили біля Піщаного і Стельмахівки. По району Петропавлівки прилетіли 16 російських НАРів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”