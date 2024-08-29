На Харківському напрямку окупанти втратили 110 солдатів та 71 одиницю військової техніки за добу

29 серпня початку доби триває два бойові зіткнення у районі Вовчанська. Безпосередньо у Вовчанську в рамках підготовки до штурмових дій противник здійснив спробу доставки особового складу до центральної частини міста із застосуванням двох танків та двох МТЛБ, поніс втрати та відійшов.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

В районі населеного пункту Глибоке окупанти намагалися здійснити перегрупування, в результаті дій Сил оборони зазнали втрат, планують евакуаційні заходи.

Поблизу Лукʼянців підрозділи 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу здійснили поповнення БК мінометних розрахунків.

В районі Стариці та Огірцевого ворог здійснює заходи логістичного забезпечення, інженерного обладнання позицій. Активізував ведення повітряної розвідки.

В районі населеного пункту Тихе противник продовжує здійснювати заміну 83-ї окремої десантно-штурмової бригади на 136-ту окрему мотострілецьку бригаду 58-ї армії.

На виконання наказу міністра оборони рф від 21.08.2024 р., начальника генерального штабу зс рф від 22.08.2024 р. здійснюється формування добровольчої бригади «Барс» у складі трьох добровольчих загонів «Барс-Брянск», «Барс-Курск», «Барс-Белгород» загальною чисельністю 4921 військовослужбовець, які будуть виконувати завдання в інтересах угруповання військ «Сєвєр».

Протягом минулої доби відбулося два ініційованих ворогом бойових зіткнення. Також російські терористи завдали шести авіаударів з використанням шести КАБів та 22 некерованих авіаційних ракет. Крім того, російські окупанти завдали 43 удари дронами-камікадзе та 393 рази обстріляли позиції Сил оборони України.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 110 осіб.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 71 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:

1 танк,

1 бойова броньована машина,

1 система ППО,

7 артилерійських систем,

17 автомобілів,

2 одиниці спеціальної техніки,

42 БпЛА.

Знищено 45 укриттів для особового складу та одне місце зберігання боєкомплекту.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”