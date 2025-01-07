На Харківському напрямку рашисти тиснуть поблизу Тихого, на Куп’янському – в районі Петропавлівки

Оперативна інформація станом на 16:00 7.01.2025 щодо російського вторгнення.
Від початку доби на фронті відбулося 128 боєзіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку Сили оборони відбили три штурми ворожих військ поблизу Тихого. Одне бойове зіткнення триває дотепер.
На Куп’янському напрямку ворог протягом дня тричі намагався просунутися до позицій ЗСУ в районах Голубівки та Петропавлівки.
Агресор також збільшив кількість атак до дев’яти на Лиманському напрямку. Атакував поблизу населених пунктів Новосергіївка, Надія, Першотравневе, Чернещина, Макіївка, Зарічне, Іванівка та Терни. Три боєзіткнення наразі тривають.
Сьогодні на Сіверському напрямку противник п’ять разів атакував в напрямку Білогорівки, одне боєзіткнення продовжується.
На Краматорському напрямку ЗСУ відбили шість атак окупантів в районах Васюківки, Бондарного, Часового Яру та Ступочок. П’ять боєзіткнень тривають дотепер.
На Торецькому напрямку ворог тричі намагався йти вперед в районі Торецька. На даний час триває один бій.
За підтримки авіації на Покровському напрямку ворог 28 разів розпочинав зіткнення різної інтенсивності. ЗСУ відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Зелене, Новий Труд та Покровськ. Наразі ще триває п’ять боєзіткнень.
Йдуть запеклі бої на Курахівському напрямку. Поблизу Срібного, Андріївки, Курахового та Дачного протягом дня оборонці України відбивали 14 атак противника.
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