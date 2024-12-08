На Харківському напрямку росіяни зазнали втрат під Вовчанськом

Протягом минулої доби ворог двічі марно намагався просунутись в районі Вовчанська. Окупанти завдали двох авіаударів із використанням чотирьох КАБів, а також 17 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 199 обстрілів позицій захисників України.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».
Втрати ворога за минулу добу склали 56 солдатів, з них безповоротні – 26, санітарні – 30.
Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 15 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- два автомобілі,
- три одиниці спецтехніки,
- 12 БпЛА.
Знищено:
- 43 укриття для особового складу.
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