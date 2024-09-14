На Харківському напрямку ЗСУ тричі відбивали атаки окупантів, на Куп’янському – чотири

Оперативна інформація станом на 16:00 14.09.2024 щодо російського вторгнення.

На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 83. Найгарячіше зараз на Покровському та Курахівському напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку російські терористи тричі штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська.

Чотири рази ворог атакував на Куп’янському напрямку. В напрямку Лозової та Синьківки. Одна атака відбита Силами оборони, три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Зарічного, Серебрянки та Тернів. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 11 боєзіткнень, досі триває п’ять. Ситуація контрольована.

Противник надалі намагається прорвати оборону наших військ на Сіверському напрямку, проте, отримує жорстку відсіч від українських підрозділів. Так, поблизу Верхньокам’янського та Виїмки, окупанти двічі намагалися потіснити ЗСУ, на даний час одне боєзіткнення не завершилось.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили один штурм поблизу Андріївки.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилася до шести. Ворог, за підтримки авіації, атакує біля населених пунктів Торецьк, де наші захисники відбили дві атаки, Дружби та Неліпівки, де вже відбито чотири атакувальні дії, ще два боєзіткнення тривають. Зазнали ударів КАБами Костянтинівка, Клебан-Бик та Катеринівка, некерованими авіаційними ракетами – населений пункт Дружба.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 23 атаки в районах Сухої Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Новоторецька, Гродівки, Красного Яру, Новогродівки та Маринівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 23 атаки противника, шість боїв ще тривають.

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