На Харківському та Куп’янському напрямках окупанти понад 20 разів атакували позиції ЗСУ

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 16 вересня. 936 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 173 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 77 авіаударів, зокрема, скинув 117 КАБ. Крім цього, здійснив 3888 обстрілів, з них 114 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Яструбине, Білопілля, Юнаківка, Басівка, Воронівка, Нова Слобода, Степне, Володине, Єліне, Річки, Харків, Руська Лозова, Куп’янськ, Петропавлівка, Ківшарівка, Твердохлібове, Дронівка, Сіверськ, Миколаївка, Переїзне, Часів Яр, Торецьк, Катеринівка, Олександропіль, Костянтинівка, Вугледар, Богоявленка, Покровськ, Урожайне, Павлівка, Новодонецьке та Козацьке.

На Харківському напрямку ворог намагався один раз штурмувати в районі населеного пункту Вовчанськ. Також авіація противника завдала ударів КАБами по житлових районах та цивільній інфраструктурі міста Харків і населеного пункту Руська Лозова.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 20 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Петропавлівки, Колісниківки, Глушківки, Кругляківки та Лозової.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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