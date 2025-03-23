На Куп’янськму напрямку армія рф намагається просунутися в районі Загризового

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 23 березня. Триває 1124 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
Загалом від початку доби на фронті відбулося 74 бойові зіткнення.
Від російських обстрілів потерпають прикордонні населені пункти, зокрема Михайлівське, Степок, Вишеньки, Біла Береза, Яструбщина, Кучерівка, Лугівка, Олександрівка та Порозок Сумської області. Авіаційних ударів зазнали Петрушівка, Краснопілля, Окіп, Тур’я, Угроїди, Новодмитрівка та Проходи.
На Куп’янському напрямку противник намагався просунутися в районі Загризового.
На Харківському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.
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