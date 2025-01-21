На Куп’янському напрямку з початку доби ЗСУ відбили чотири атаки окупантів

Оперативна інформація станом на 16:00 21.01.2025 щодо російського вторгнення.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 55, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару НАРами по Вовчанським Хуторам.

Чотири штурмові дії загарбників зупинили ЗСУ поблизу Дворічної, Петропавлівки, Лозової та Нової Кругляківки на Куп’янському напрямку. Під авіаударом опинилась Глушківка.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах населених пунктів Копанки, Терни та Колодязі. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже чотири боєзіткнення, з яких одне – триває до цього часу. Також авіація противника завдала ударів НАРами по Надії.

На Сіверському напрямку окупанти намагалися просунутися в напрямку Івано-Дар’ївки, отримали відсіч.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивають три ворожих спроби просунутись вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Федорівка, наразі бої тривають. Під авіаударами загарбників були Ступочки.

На Торецькому напрямку противник п’ять разів атакував позиції військ ЗСУ в районі Торецька, три боєзіткнення ще тривають. Також ворог завдавав авіаударів по Дружбі та Костянтинівці.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 33 рази атакував позиції захисників України в районах населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новий Труд, Покровськ, Звірове, Успенівка, Слов’янка, Срібне, Шевченко, Андріївка, Улакли, Янтарне, Дачне. Дев’ять боєзіткнень тривають дотепер.

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