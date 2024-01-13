На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки противника в районі Синьківки

Протягом доби відбулось 49 бойових зіткнень.

Загалом протягом доби ворог завдав 32 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вовчанськ та Веселе Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 35 населених пунктів, серед них Костянтинівка, Хотінь, Попівка, Волфіне Сумської області; Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Потихонове Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника в районі Синьківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Піщане, Іванівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки в районах Макіївки Луганської області та Тернів Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах Невського, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Сіверська Донецької області.

Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку противника в районі Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атаки в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 10 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобах, 4 засобах протиповітряної оборони, 1 складу боєприпасів та 1 станції РЕБ противника.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”