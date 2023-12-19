На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 5 атак ворога в районі Синьківки

Протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав одного ракетного та шість авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши два БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною всі ударні БпЛА знищено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак окупантів поблизу Макіївки Луганської області та східніше Тернів, Спірного Донецької області.

Сили оборони відбили 11 атак противника в районах Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони знищено 1 керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони дистанційного мінування та один артилерійський засіб противника.

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