На Куп’янському та Харківському напрямках кількість боїв сягнула 25 за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 29 серпня. 918 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 195 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням п’яти ракет, а також 79 авіаударів, зокрема скинув 96 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, з них 139 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1314 дронів-камікадзе.

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Пустогород, Білопілля, Горіле, Басівка, Козача Лопань, Алісівка, Кудіївка, Горяна, Петропавлівка, Кучерівка, Куп’янськ, Копанки, Григорівка, Торецьк, Дружба, Олександропіль, Мирноград, Тарасівка, Вугледар, Єгорівка, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Степове, Козацьке та Одрадокам’янка.

На Харківському напрямку відбулося два ініційованих ворогом бойових зіткнення. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла двадцяти трьох. Сили оборони відбивали атаки в районах Стельмахівки, Кругляківки, Синьківки та Колісниківки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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