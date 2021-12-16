На Львовщине невакцинированная учительница обжаловала в суде отстранение от работы

Жовковский районный суд Львовской области отменил приказ руководства средней школы в селе Сопошин об отстранении от работы учительницы математики, которая не вакцинировались от COVID-19. Также ей должны выплатить 11 тысяч 120 гривен, сообщает УНИАН.

Решение суда опубликовано в государственном реестре судебных решений.

Учительница сообщила, что 1 ноября ее уведомили об обязательной профилактической прививке от COVID-19. Уже 8 ноября ее отстранили от работы без сохранения заработной платы.

Женщина заявила, что данный приказ подлежит отмене, так как он грубо нарушает ее конституционные, природные и профессиональные права.

По ее мнению, ни постановлением КМУ №1096, ни приказом Минздрава № 2153 не установлена обязанность прохождения работниками учреждений образования профилактической прививки против COVID-19 именно до 8 ноября 2021 года.

«Обратила внимание на то, что ни трудовым договором, ни приказом о приеме на работу, ни должностной инструкцией не предусмотрена необходимость наличия у нее профилактической прививки против COVID-19», – говорится в решении суда.

Учительница просила суд отменить приказ Сопошинского учреждения общего среднего образования I-III ступеней и допустить ее к исполнению должностных обязанностей. Также она требовала выплатить ей средний заработок за время отстранения до исполнения обязанностей. Суд частично удовлетворил требования учительницы. Он постановил отменить приказ об отстранении женщины от работы и взыскать с заведения средний заработок за время отстранения.

«Ответчик вынес оспариваемый приказ об отстранении на основании одного лишь сообщения об обязательной профилактической прививке, которое само по себе не создает никаких юридических последствий и не свидетельствует юридического факта отказа или уклонения истицы от обязательной профилактической прививки, а также факта непредоставления ею медицинского заключения о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-19, выданного учреждением здравоохранения», — говорится в решении суда.