На Прикарпатті за підозрою у «замінуванні» на замовлення затримали харків’янина

Поліцейські Прикарпаття затримали харків’янина, причетного хибного повідомлення про замінування торгівельного центру в Івано-Франківську. Правоохоронці перевіряють версію щодо співпраці зловмисника зі спецслужбами рф.

Про це повідомили в Нацполіції України.

Оперативники кіберполіції встановили, що фігурант за винагороду встановив у своєму помешканні обладнання, за допомогою якого поширював неправдиві повідомлення про замінування громадських об’єктів.

«Такий тип фальшивих повідомлень, метою яких є введення в оману аварійно-рятувальних служб та поліції, називають сватингом», – йдеться в повідомленні.

У ході слідства встановлено, що чоловік відгукнувся на пропозицію «легкого заробітку» в інтернеті.

Наразі слідчі перевіряють фігуранта на причетність до вчинення аналогічних злочинів, встановлюють його спільників, а також відпрацьовують версію стосовно можливої співпраці з агентами рф.

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