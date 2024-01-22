На співпраці з ворогом викрито ще одну мешканку Куп’янська

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 44-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що під час вторгнення збройних сил рф на територію Куп’янщину підозрювана добровільно погодилась співпрацювати з ворогом.

Мешканка Куп’янська обійняла посаду «и. о. главного специалиста отдела персонифицированного учета и автоматической обработки информации Управления труда и социальной политики Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области», про що було видано відповідний наказ.

Колаборантка здійснювала прийом громадян з метою оформлення матеріальної допомоги, формувала особові справи, готувала службову документацію та займалась видачею так званої «гумдопомоги» від рф.

Наразі підозрювана переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

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