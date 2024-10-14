На війні з рф загинув 24-річний військовий з Харківщини

5 жовтня на війні за Україну загинув уродженець села Піски-Радьківські Харківської області Ігор Сало.

Про це повідомили в Борівській селищній раді.

Ігор Сало народився 3 жовтня 2000 року у селі Піски-Радьківські. Вищу освіту здобув у Харкові, де по закінченні військової кафедри також отримав офіцерське звання та був офіцером запасу. У 2023 році приєднався до лав ЗСУ і боронив Україну у складі 65-ї окремої механізованої бригади.

Командир взводу, лейтенант Ігор Сало загинув 5 жовтня під час виконання бойового завдання на околицях села Новоданилівка Запорізької області.

«Ігорю назавжди 24. У нього залишилися дівчина, батьки, двоє молодших братів, бабуся», – йдеться в повідомленні.

Військового поховали в Пісках-Радьківських.

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