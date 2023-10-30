Над Україною вночі було збито 12 шахедів та 2 авіаційні ракети

У ніч на 30 жовтня 2023 року окупанти атакували 12-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та двома керованими авіаційними ракетами Х-59.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Усі 14 повітряних цілей противника було знищено протиповітряною обороною, зокрема у межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей.

Пуски рекет Х-59 здійснено з ворожих літаків із повітряного простору ТОТ Запорізької області, «шахеди» летіли з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ (рф), йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

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