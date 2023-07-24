Наєв заявив про посилення ППО на півночі України

На даний час поступово відбувається посилення протиповітряної оборони на Сумському напрямку, наголосив командувач об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«Ми додатково задіяли кілька вогневих груп, які озброєні крупнокаліберними кулеметами з коліматорними та тепловізійними прицільними комплексами, аби працювати по повітряним цілям зокрема і вночі», повідомляє командування об’єднаних сил ЗС України.

Групи також устатковані прожекторними установками. Перебуваючи на одній з вогневих позицій, особисто спостерігав роботу екіпажів цих мобільних вогневих груп під час нападу ворожих безпілотників.

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