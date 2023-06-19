Найближчими днями можливо посилення атак дронами – Гуменюк

Найближчими днями окупанти очікують нові поставки БпЛА, тому можливо посилення атак дронами на півдні.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» сказала керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, пише Укрінформ.

«На даному етапі можемо констатувати, що їх (безпілотників – ред.) стало менше, і використання їх групами, більш компактними, чотири-сім одиниць. Це може бути пов’язано з тим, що вони (російські війська – ред.) очікують оновлення поставок, і знову, буквально за кілька днів, буде посилена атака (з використанням «шахедів» – ред.)», – зазначила Гуменюк.

Вона додала, що в переважній більшості атаки дронами на південь країни відбуваються зі східного узбережжя Азовського моря.

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