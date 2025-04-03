Намагався «закрити питання» за 1000 доларів США: підозрюється мешканець Харківщини

За процесуального керівництва Берестинської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 21-річному чоловіку за фактом пропозиції службовій особі надати їй неправомірну вигоду за невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища (ч. 1 ст. 369 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у селищі Сахновщина Берестинського району ввечері 12 березня 2025 патрульні поліцейські зупинили автомобіль «ВАЗ 2107» під керуванням 21-річного молодика у зв’язку з тим, що на вказаному транспортному засобі частково відсутні габаритні вогні.

Під час перевірки документів встановлено, що водій – мешканець Лозівського району – керував авто у стані алкогольного сп’яніння, за що передбачена адміністративна відповідальність за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У подальшому молодику було запропоновано пройти медичний огляд з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, однак він відмовився. Правоохоронці повідомили, про те, що відносно нього буде складений протокол про адміністративне правопорушення.

Під час винесення постанови водій неодноразово пропонував правоохоронцям «закрити питання» за 1000 доларів США.

Патрульні поліцейські оперативно викликали на місце слідчо-оперативну групу. Замість однієї проблеми, молодик отримав додатково ще і підозру.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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