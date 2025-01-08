НБУ спростував інформацію про блокування рахунків через часті зняття готівки

У Національному банку України прокоментували поширений напередодні фейк про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки – понад три рази на місяць, особливо великих сум, та за часте використання готівкових кредитів. В НБУ наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомили в НБУ.

«Медіа посилаються на «рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу в Україні», не зазначаючи конкретні документи. Проте в жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає», – йдеться в повідомленні.

Банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризикоорієнтований підхід.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”