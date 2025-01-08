Україна

Нічна атака «Баби Яги» на польовий склад та укриття окупантів на Харківщині: відео

Автор Галина Шподарева
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Днями оператори дронів Харківського прикордонного загону за допомогою дрона знищили один польовий склад боєприпасів, які окупанти влаштували на українській землі.

Про це повідомили в ДПСУ.

Нічна атака «Баби Яги» на польовий склад та укриття окупантів на Харківщині: відео 7

Також за допомогою дрона-бомбера «Баби Яги» українські захисники у нічний час розбомбили вісім укриттів ворога.

«Аеророзвідники Харківського прикордонного загону Держприкордонслужби у складі Сил оборони України на Харківщині продовжують виконання бойових завдань з протидії російсько-окупаційним військам», – йдеться в повідомленні.

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