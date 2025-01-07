Нічна атака дронів: ППО працювала у Харківській, Сумській та ще п’яти областях

У ніч на 7 січня, починаючи з 19:30 6 січня, противник атакував Україну 38 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 28 «шахедів» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Влучань не зафіксовано.

10 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, три з них полетіли в напрямку росії.

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