Нічна атака рф на Київ: троє людей загинули, зокрема дитина

У ніч з 22 на 23 березня армія рф ударними безпілотниками атакувала Київ. Троє людей загинули, зокрема п’ятирічна дитина, восьмеро постраждали. Рятувальники ліквідовують наслідки у п’яти районах столиці.

Про це повідомили в ДСНС України.

Дніпровський район: ліквідовано пожежу площею 100 кв. м на верхніх поверхах та даху дев’ятиповерхівки. Загинула жінка. Евакуйовано з будинку 27 людей. За іншою адресою на шостому поверсі 16-поверхового будинку пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир. Пошкоджено вікна у дитячому садочку та ресторані.

Подільський район: ліквідовано пожежу на площі 20 кв. м на 20 поверсі 25-поверхового житлового будинку.

Голосіївський район: триває ліквідація пожежі у чотириповерховій офісно-складської будівлі на площі 2000 кв. м. Ліквідовано загоряння житлового вагончика та вантажних автомобілів на площі 60 кв. м. За даними Київської міської прокуратури, через ворожу атаку загорілась тимчасова споруда, де мешкала родина з дитиною. Загинула п’ятирічна дівчинка та її 35-річний батько. 26-річну матір дитини госпіталізували.

Деснянський район: загоряння на відкритій території в лісосмузі.

Шевченківський район: пошкоджені два легкові автомобілі.

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