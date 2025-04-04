Україна

Нічні обстріли Куп’янського та Харківського районів: дані прокуратури

Автор Галина Шподарева
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3 квітня близько 22:00 ворожий ударний безпілотник атакував село Руські Тишки. Дістав поранення 50-річний чоловік, його доставили до лікарні для надання допомоги. Пошкоджено приватні будинки.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Близько 22:10 російська армія обстріляла Купʼянськ. Пошкоджень зазнали понад десять будинків. За попередніми даними, окупанти били по місту з РСЗВ.

4 квітня о 3:00 ворог вдарив БпЛА по селищу Шевченкове Купʼянського району, горіла нежитлова будівля.

О 3:30 безпілотник поцілив по птахофабриці, що не працює, у селі Старовірівка на Купʼянщині. Пошкоджено будівлі.

Попередньо встановлено, що для атак по області війська рф використали БпЛА «Герань-2».

За процесуального керівництва Дергачівської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • Нічні обстріли Куп’янського та Харківського районів: дані прокуратури 7
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