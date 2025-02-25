Нічний обстріл Харківщини: пошкоджено будинки та складські приміщення

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

25 лютого 4:20 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, село Болибоки. Внаслідок влучання КАБ на територію проїзної частини фермерського господарства пошкоджено техніку та складські приміщення.

4:00 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ. Влучання 2 КАБів в землю на відкритій території за межами селом Чорноглазівка та селом Довжик.

2:00 та 3:30 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, село Рясне. Внаслідок ударів 3 БпЛА «Шахед» пошкоджено вантажний автомобіль, комбайн та 4 складських приміщення приватного сільськогосподарського підприємства.

24 лютого 23:40 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, село Слатине. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 5 приватних будинків.

23:17 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, місто Дергачі. Внаслідок влучання КАБ на відкритій території пошкоджено 10 приватних будинків. Постраждали 4 жінки.

23:00 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, село Тимофіївка. Внаслідок влучання FPV-дрону пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди.

22:45 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ. 1 КАБ влучання у відкриту місцевість на околиці села Довжик. 1 КАБ влучання у відкриту місцевість на околиці с. Миронівка.

17:00 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ., селище Золочів. Внаслідок падіння FPV-дрона пошкоджено паркан приватного домоволодіння.

14:30 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, село Івашки. Внаслідок обстрілу пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок.

10:28 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, село Цупівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон та дахи 5 будинків. Постраждали 4 людини.

На Харківському напрямку наші захисники відбили один ворожий штурм в районі Вовчанська, ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Куп’янському напрямку противник 11 разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки та Загризового. Українські захисники відбили вісім атак, три боєзіткнення досі тривають.

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