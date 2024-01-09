«Нова пошта» міняє назву на «NOVA»

«Нова пошта» працює на ринку України з 2001 року.

Ми вже набагато більше, аніж пошта, саме тому прибираємо це слово у назві групи компаній і залишаємо широке, без барʼєрів — NOVA, повідомляє пресслужба групи.

Усі ці роки ми створювали нові компанії та продукти. І от уже є NovaPay, яка відкриває рахунки для клієнтів. Nova Digital, що пропонує IT-рішення, які дозволяють не хвилюватися за рідних або за захист бізнесу від кібератак. Nova Global, що доставляє з різних континентів.

А сама Нова пошта, окрім доставки, продає послуги фулфілменту, фрахтових перевезень та працює в Європі.

Наразі група компаній має мережу з 11 400 відділень та 15 500 поштоматів по всій Україні.

Доставляє посилки по країні за 24 години, а в межах міста в той самий день.



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