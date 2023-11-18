Обласний навчальний центр для психологів відкрився у Харкові

Навчально-методичний центр для підвищення професійних компетентностей з питань психологічної допомоги та психосоціальної підтримки створили на базі Харківського обласного центру соціальних служб.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, відкриття Центру є частиною розвитку Харківської регіональної психологічної служби, яку було створено в межах Всеукраїнської програми ментального здоровʼя «Ти як?» за ініціативи першої леді Олени Зеленської.

З роботою нового підрозділу також ознайомилася керівниця Координаційного центру психологічного здоров’я при Кабміні Оксана Збітнєва.

«Надання психологічної допомоги та психосоціальної підтримки постраждалому внаслідок збройної агресії рф населенню, особливо сім’ям з дітьми, є одним із найважливіших завдань, над яким працює Харківська обласна військова адміністрація разом з громадськістю і міжнародними партнерами.

Починаючи з березня, психологи регіональної служби як стаціонарно, так і на виїзді проводять терапії з дітьми, індивідуальні та групові консультації з батьками, надають супервізійну підтримку для фахівців тощо.

А відтепер тут також проводитимуть навчання для психологів з територіальних громад щодо тонкощів роботи з населенням під час війни», – сказав Олег Синєгубов.

Сьогодні ж відбувся перший тренінг «Як підтримати дітей у часи невизначеності» для психологів із територіальних громад області, який було присвячено наданню психологічної допомоги підліткам. Загалом передбачається, що навчання у Центрі проходитимуть фахівці з соціальної роботи, психологи, освітяни та медики – ті, хто сьогодні залучений в інформаційно-просвітницькі заходи з ментального здоровʼя або надає соціально-психологічну послугу.

Крім цього, при обласному центрі соціальних служб планується створення колл-центру з питань соціально-психологічної підтримки населення.

«Наразі за кошти обласного бюджету вже проведено ремонтні роботи приміщень для майбутнього колл-центру. За фінансової допомоги ЮНІСЕФ заплановано придбання обладнання та відповідне навчання працівників», – додала заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

Також на Харківщині за сприяння ЮНІСЕФ уже працює Центр соціально-психологічної допомоги.

У Центрі працює команда психологів, яка допомагає розвивати навички подолання стресу та переживати травматичні події. Щодня сюди приходять десятки сімей із дітьми.

Особливу увагу приділяють родинам ВПО, які через російську агресію були змушені покинути свій дім.

Психологічну допомогу вимушені переселенці отримують і в місцях тимчасового проживання. Так, у гуртожитку Харківської гуманітарно-педагогічної академії наразі розміщують ВПО, в тому числі евакуйованих із небезпечних громад Куп’янського та Вовчанського районів. На місці людям надають соціально-психологічні послуги.

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