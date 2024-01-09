Обстріл Купʼянського району: прокурори фіксують наслідки

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 8 січня приблизно о 18:30 російські військові обстріляли селище Великий Бурлук Куп’янського району.

Пошкоджено будинок культури, складські приміщення підприємства. Попередньо, ворог бив по селищу авіабомбами.

Також близько 17:30 окупанти здійснили артилерійський обстріл селища Дворічна Куп’янського району.

Поранено 56-річного чоловіка та жінку 63 років. Пошкоджено житлові будинки.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

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