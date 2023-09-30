Обстріл Куп’янського району: рятувальники ліквідували пожежу

Біля 11:00 30 вересня ворожа артилерія другий день поспіль обстріляла мирне село Кіндрашівка Куп’янського району.
Знову зайнялась суха трава, на гасіння якої були направлені рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.
На час їх прибуття вогонь розповсюдився на площу 2 га.
Він загрожував будівлям агропідприємства та об’єктам енергетичної інфраструктури.
Бійці ДСНС, не зважаючи на загрозу повторних ударів, змогли врятувати народне добро і вже об 11:55 ліквідували всі осередки горіння.
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