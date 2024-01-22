Україна

Обстріл села Симинівка Чугуївського району: адмінбудівля повністю знищена

Автор Геннадій Семенов
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Прокурори зафіксували наслідки чергових ворожих обстрілів по цивільній інфраструктурі Харківщини.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), повідомляє Харківська обласна прокуратура.

21 січня приблизно о 1:00 російські військові здійснили обстріл комунального закладу у сфері освіти у селі Симинівка Чугуївського району. Адміністративна будівля повністю знищена.

Обстріл села Симинівка Чугуївського району: адмінбудівля повністю знищена 7

За даними слідства, також протягом 21 січня збройні сили рф систематично обстрілювали Вовчанськ. Встановлено, що окупанти били з артилерії та завдавали ударів авіабомбами.

Обстріл села Симинівка Чугуївського району: адмінбудівля повністю знищена 9
Обстріл села Симинівка Чугуївського району: адмінбудівля повністю знищена 11

У місті пошкоджено виключно цивільні обʼєкти — житлові будинки, господарчі споруди та підприємство.

Правоохоронці зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації.

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