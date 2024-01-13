Обстріл села Веселе Харківського району: прокурори фіксують наслідки

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Слідством встановлено, що 13 січня близько 9:30 збройні сили рф обстріляли село Веселе Харківського району.
Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.
За попередніми даними, ворог завдав удар по селу авіабомбою.
Правоохоронці вилучили уламки боєприпасу та задокументували наслідки збройної агресії рф.
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