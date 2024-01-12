Обстріл села Вільхуватка Куп’янського району: прокурори фіксують наслідки

За даними слідства, 12 січня цього року приблизно о 8:50 збройні сили рф обстріляли село Вільхуватка Куп’янського району, внаслідок чого пошкоджено вікна та дахи приватних домоволодінь.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Крім того, знищено складську будівлю місцевого агропідприємства, ще одна будівля цієї ж фірми та сільгосптехніка зазнали пошкоджень.

Попередньо встановлено, що окупанти застосували ФАБ-250.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції зібрали докази та задокументували черговий воєнний злочин, вчинений представниками збройних сил держави-агресора.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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