Україна

Обстріляли село на Харківщині, щоб наказати людей за зниклу сумку: завершено спецрозслідування стосовно двох військових зс рф

Автор yelyzaveta
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Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо двох російських військових за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). 

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Обвинуваченими є 20-річний навідник-оператор танка та 21-річний командир танка. Обидва — рядові 1-ого танкового взводу 1-ої танкової роти 1-ого танкового батальйону 138-ої окремої гвардійської мотострілкової Красносільської ордена Леніна Краснознаменної бригади. 

За даними слідства, наприкінці квітня минулого року обвинувачені перебували у складі екіпажу танка, курсуючи уздовж дороги у напрямку виїзду з с. Верхня Роганка у сторону с. Шестаково. Вказані території на той час перебували під контролем російської армії. 

Обстріляли село на Харківщині, щоб наказати людей за зниклу сумку: завершено спецрозслідування стосовно двох військових зс рф 7

Зупинившись, обвинувачені прямою наводкою здійснили обстріл по цивільній інфраструктурі с. Верхня Роганка Харківського району. Це вони зробили для того, щоб «провчити» населення. Коли обвинувачені перебували у цьому селі, у одного з них зникла сумка з особистими речами. Окупанти шукали її у місцевих, проте так і не знайшли. Обвинувачені сказали людям, що якщо не знайдуть сумку, то битимуть по їхніх будинках, що і зробили.

У результаті виконання бойового наказу та здійснення щонайменше 4-х пострілів осколково-фугасним снарядом із 125-мм танкової гармати відбулось влучання артилерійських снарядів по житлових будинках. Помешкання були повністю зруйновані, сім’ям довелось евакуюватись до інших населених пунктів. 

Російських військових судитимуть заочно у Харківському районному суді Харківської області. Нині обвинувачені перебувають у розшуку.

Обстріляли село на Харківщині, щоб наказати людей за зниклу сумку: завершено спецрозслідування стосовно двох військових зс рф 9

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