Обстріли Харківщини за добу: четверо постраждалих

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

22:32 – Кіндрашівська ТГ, між селом Грушівка та селом Нечволодівка, відбувся обстріл ймовірно КАБ.

22:30 – Чугуївська ТГ, село Велика Бабка. Внаслідок влучання БпЛА «Шахед» в приватний будинок постраждало 3 особи: вагітна 25-річна жінка і 25-річний чоловік. Вони були госпіталізовані до лікарні з вибуховими пораненнями. 77-річна жінка, яка отримала гостру реакцію на стрес, від госпіталізації відмовилась. Загалом внаслідок атаки було пошкоджено два приватні будинки.

22:16 – Великобурлуцька ТГ, селище Великий Бурлук. Обстріл БпЛА «Шахед» по території елеватора. Попередньо відбулося три влучання, спалахнула складська будівля на площі 200 м.кв.

22:00 – місто Куп’янськ. Внаслідок ворожого обстрілу ФАБ-250 пошкоджено будівлі на території домоволодінні.

15:25 – Борівська ТГ, село Новоплатонівка. Стався обстріл по майданчику газокомпресорної станції. Відключень від газопостачання немає.

12:40 – Дергачівська ТГ, село Р. Лозова. Внаслідок падіння БпЛА постраждав 55-річний чоловік. З вибуховим пораненням його було госпіталізовано до лікарні.

На Харківському напрямку сьогодні ворог один раз атакував у бік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник проводив чотири штурми позицій наших оборонців у районах Загризового, Петропавлівки та Богуславки. Наразі триває одне боєзіткнення.

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