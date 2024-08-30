Обстріли Харківщини за добу: пожежі та руйнування

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

30 серпня 2:40 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, село Богуславка. Внаслідок обстрілу по відкритій території горіло сміття.

30 серпня 00:16 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, село Богуславка, за межами. Внаслідок обстрілу горів автомобіль.

20:25 Ізюмська ТГ, місто Ізюм. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено будівлю цивільного підприємства.

17:20 Куп’янський район, Куп’янська ТГ, с. Осинове. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га.

16:22 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, село Новоосинове. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горівли будинок, господарча споруда, літня кухня, пошкоджено три автомобілі. Постраждали 4 людини: чоловік 65 років, жінки 83, 70 та 65 років.

14:56 Чугуївський район, Вовчанська ТГ, село Замулівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пожежею знищено 8 житлових будинків та 7 господарчих споруд.

13:32 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, село Новоплатонівка, за межами. Внаслідок обстрілу FPV-дроном горіла трава на площі 1,8 га.

10:32 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, місто Золочів. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горіла лісова підстилка на площі більше ніж 5 га.

8:21 Чугуївський р-н, Старосалтівська ТГ, село Зарічне. Внаслідок обстрілу горіла трава та очерет на площі 800 м².

8:00 Богодухівський район, Золочівська ТГ, село Одноробівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено квартиру.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося вісім бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 25. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Синьківки, М’ясожарівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Лозової.

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