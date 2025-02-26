Обстріли Харкова та області за добу: сім постраждалих та один загиблий

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Нічні ворожі удари по Харкову призвели до пошкоджень у Київському та Шевченківському районах. Внаслідок влучання уламків БПЛА «Герань» пошкоджено багатоквартирні будинки, університет, приміщення театру та кафе.

У 9-поверховому будинку виникла пожежа, у двох жінок 40 і 86 років гостра реакція на стрес, ще п’ятьох врятували. Також були пошкоджені тротуар та контактна мережа тролейбуса.

25 лютого 20:14 Куп’янський р-н, місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

17:05 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, село Орішанка. Влучання КАБ в землю на відкритій території. Внаслідок обстрілу по с. Золочів 2 КАБами пошкоджено двоповерховий приватний будинок.

15:00 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, село Клинова-Новоселівка. Внаслідок обстрілу артилерією пошкоджено мобільне укриття, три приватних житлових будинки та дві господарчі споруди.

14:00 Куп’янський р-н, Дворічанська ТГ, село Кутьківка. Внаслідок скиду боєприпасу з FPV-дрона постраждав чоловік 55 років.

13:30 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, на автодорозі між селом Білий Колодязь та селом Караїчне. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено легковий автомобіль. Загинув чоловік, ще один отримав поранення.

13:00 Куп’янськ. Внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено господарчу споруду.

12:35 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, селище Золочів. Внаслідок удару КАБ пошкоджено 20 приватних будинків та 4 господарчі споруди. Постраждала 1 жінка, госпіталізована до медичного закладу.

12:00 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, село Підвисоке. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено лінія електропередач.

11:46 Богодухівський р-н., селище Золочів. Внаслідок обстрілу КАБ знищено два гаража, частково пошкоджено 2 чотириповерхових та 4 двоповерхових багатоквартирних будинки, 1 автомобіль знищено, 3 автомобілі пошкоджено. Постраждала 1 жінка, госпіталізована.

11:30 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, село Уди, село Миронівка, село Рідне. Влучання 3 КАБів в землю на відкритій території.

В полі між селом Печеніги та селом Юрченкове( поворот на с. Базаліївка) підірвався на невідомому вибуховому пристрої 52-річний чоловік. Госпіталізований.

Шість штурмових дій противника в районах Вовчанська та Дворічної відбили українці на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”