Одна людина загинула, 46 зазнали поранень: ситуація на Харківщині за добу

Протягом доби окупанти завдавали ударів по Харкову, а також Куп’янському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському та Харківському районах області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вранці 16 вересня близько 5:30 внаслідок обстрілу села Піски-Радьківські Ізюмського району сталося загоряння складського приміщення. Постраждала 76-річна жінка.

Обстріли Харківщині 15 вересня

15:30 Харків, Немишлянський район: влучання в 12-поверховий житловий будинок. Пошкоджені 22 багатоквартирні будинки поряд та 20 автівок. Постраждали 43 людини, зокрема четверо дітей. Загинула одна людина, її дані встановлюються.

20:35 с. Стогнії, Богодухівський район: горіла трава на площі 10 га.

18:05 Куп’янськ: ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль.

16:00 Куп’янськ: зафіксовано три влучання КАБ у місті та чотири влучання на північних околицях міста. Зазнали поранень один чоловік та дві жінки.

15:55 с. Шийківка, Ізюмський район: внаслідок обстрілу горіла трава на площі 500 кв. м.

15:42 с. Руська Лозова, Харківський район: внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га та ферма.

15:30 с. Верхній Салтів, Чугуївський район: внаслідок обстрілу горів будинок, господарча споруда, та трава на площі 10 га.

14:10 с. Вербівка, Ізюмський район: внаслідок обстрілу горіли дві господарчі споруди, трава на площі 10 га.

14:02 с. Циркуни, Харківський район: горіли дві господарчі споруди, недіючий магазин, недіюча АЗС та трава на площі 7 га. Знищено: магазин, ангар, металевий контейнер та господарчу споруду.

13:10 с. Кіндрашівка, Куп’янський район: внаслідок обстрілу горіла трава на площі 5 га.

12:05 с. Сенькове, Куп’янський район: внаслідок обстрілу горів житловий будинок та господарчі споруди.

11:37 с. Курилівка, Куп’янський район: внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га.

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